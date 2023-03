Homem é preso por estupro de vulnerável em Itabira

Um homem, de 48 anos foi preso pela Polícia de Itabira, na região central do estado, em cumprimento de um mandado de prisão no fim de semana, por estupro de vulnerável. A vítima é uma criança de 11 anos.

Segundo informações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Itabira, os abusos ocorreram quando a mãe da criança dormia.

Foi ela quem procurou a polícia para fazer a denúncia, depois de desconfiar do comportamento da criança, quando conversou com ela e ouviu o relato do que ocorria.

As investigações apontam ainda que o suspeito tratava a vítima como se fosse namorada dele e, dessa maneira, os abusos ocorriam de forma frequente. Ele foi ouvido e levado para o sistema prisional.