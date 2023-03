Homem é preso por importunar sexualmente criança de 9 anos, em Congonhas

Um homem de 59 anos importunou sexualmente uma criança de 9 anos em supermercado no centro de Congonhas, Região Central de Minas Gerais. O crime aconteceu no último domingo (12/3) no período da manhã, enquanto a mãe fazia compras com a sua filha.

A mãe da criança afirmou que estava em um dos corredores do supermercado e a menina se afastou por instantes para olhar uma prateleira de brinquedos, quando o homem aproveitou para cometer o crime. O suspeito abraçou a criança, que estava de costas, e se esfregou nela.

O homem foi flagrado pela mãe enquanto cometia o abuso. A mulher entrou em desespero com a cena e começou a gritar e a disparar ofensas contra ele. Ao ameaçar chamar a polícia, o agressor pediu para que a mãe não chamasse a viatura e fugiu.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e coletou vídeos do circuito interno que registraram o crime. Os policiais levaram os pais e a criança para registrar a ocorrência e colher os depoimentos, depois seguiram para o rastreamento do suspeito.

O homem foi localizado em um bar no centro da cidade e não portava documentos de identificação. Ele se identificou como Mário Lúcio e, quando questionado novamente, revelou o seu verdadeiro nome: Cristóvão Augusto de Lima.

Não é a primeira vez

Na delegacia, ao acessar os registros com o nome do autor do crime, a Polícia constatou que o suspeito já havia sido indiciado anteriormente por crimes semelhantes e em diferentes cidades.

Em Conselheiro Lafaiete, cidade vizinha de Congonhas, de acordo com relatos de testemunhas, o homem tentava aliciar crianças e adolescentes nas imediações de escolas e em parques. Ele oferecia doces e fingia deixar cair dinheiro no chão, para atrair as crianças e fazer propostas indecorosas a elas.

Também em Congonhas, Cristóvão foi localizado nas imediações da Escola Estadual Narciso de Queiroz enquanto abordava os estudantes para fazer propostas com o objetivo de obter vantagens sexuais. Na época, ele foi identificado e abordado, mas foi solto pela ausência de provas.

O homem agiu também em Ouro Branco, outra cidade da região, em 2018. Ele se masturbou na frente de uma jovem de 18 anos no transporte público. No mesmo ano, o suspeito foi preso em Belo Horizonte por tentativa de estupro, e chegou a ficar preso de abril a dezembro.