Homem é preso sob suspeita de receptação de quatro toneladas de sal bovino

A Polícia Civil (PC) de Uberaba recuperou, nesta sexta-feira (1/6), cerca de quatro toneladas de sal bovino e prendeu em flagrante um homem sob suspeita de receptação. O material estava armazenado em duas chácaras, localizadas no bairro Rio de Janeiro

O suspeito de receptação foi preso em uma das chácaras. Ele foi ouvido na Delegacia de Plantão da PC de Uberaba e liberado mediante pagamento de fiança.

A apreensão e prisão aconteceram um dia depois que dezenas de sacos de sal foram furtados em uma fazenda , localizada à margem da MG-427, entre Uberaba e Conceição das Alagoas (Triângulo Mineiro).

Segundo informações divulgadas pelo Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Rurais de Uberaba, após o registro do furto de ontem e a localização dos sacos de sal nas duas chácaras da cidade, o dono da fazenda disse que acredita que outras sacos de sal estariam sendo furtados de sua propriedade há vários meses.

“A PCMG descobriu que os sacos de sal subtraídos de uma fazenda na zona rural do município estariam armazenados em chácaras da cidade. Em uma delas, no bairro Rio de Janeiro, os policiais localizaram alguns sacos do insumo, semelhantes aos da vítima.

No local, um homem afirmou que tinha adquirido o produto sem notas fiscais. Logo em seguida, também foi encontrada, em outra chácara, no mesmo bairro, grande quantidade da mesma mercadoria”, destacou nota da PCMG.

O material recuperado será periciado e, em seguida, devolvido à vítima.