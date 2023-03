Homem é preso suspeito de dopar e estuprar enteada

Um homem, de 30 anos, foi preso suspeito de dopar os enteados, uma menina de 7 anos e dois meninos de 2 e 9 anos, e estuprar a menina, nessa quarta-feira (8/3), no bairro Dom Silvério, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe das crianças está em um relacionamento com o suspeito há cerca de seis meses. Na terça-feira (7/3), o homem chegou em casa, disse que as crianças estavam muito agitadas e sugeriu dar um calmante para os meninos, com autorização da mãe.

A mulher relatou aos militares que também usou o remédio e que, por volta das 2 horas da manhã, viu que o homem não estava mais em casa, que chegou a procurá-lo, mas sem sucesso.

Na parte da manhã, ela tentou acordar as crianças mas percebeu que os filhos estavam vomitando e desmaiando. Com ajuda de uma vizinha, a mãe levou os meninos para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, onde a Polícia Militar foi acionada.

A menina, de 7 anos, contou à polícia que o abuso aconteceu depois de a mãe ir dormir. Segundo o boletim de ocorrência, o padrasto pediu para que a menina colocasse roupas curtas e passou a mão nas partes íntimas da criança.

Os meninos foram encaminhadas ao Hospital Odilon Behrens para exames.

O suspeito foi localizado no bairro São Gabriel, na Região Nordeste. Ele negou as acusações, mas entrou em contradição durante o depoimento.

Ele disse aos policiais que estava sob efeito de drogas e que comprou cocaína com o dinheiro da mulher. Ele estava com o telefone da mãe das crianças e fez transferências de mais de R$400 da conta bancária dela.

O homem foi preso e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e à Criança.