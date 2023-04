Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em Minas

Um homem de 65 anos foi preso suspeito de estuprar a filha, de 40 anos, que tem deficiência. A suspeita é que a vítima já tenha engravidado do homem e sofrido um aborto. O crime aconteceu na zona rural do município de Cantagalo, na Região Leste de Minas Gerais. Ele é investigado por estupro de vulnerável.

As apurações começaram após uma denúncia anônima informar que a vítima tem uma filha, atualmente com 12 anos, cujo genitor seria o suspeito. Além disso, a mulher teria sofrido aborto, há alguns anos, possivelmente de mais um filho dele.

Além do cumprimento dos mandados, a Polícia Civil, com a autorização dos envolvidos, colheu materiais genéticos da vítima, do suspeito e da adolescente para a realização de exame de DNA.

“Há indícios de que o aborto sofrido pela vítima, no ano de 2021, tenha sido provocado. Na ocasião, ela ficou internada por 45 dias no hospital, teve uma infecção e quase morreu. A família, inclusive, só soube da gravidez da vítima por causa das complicações”, conta a delegada Gabriella Maris.

Ainda segundo a corporação, a mãe da vítima, esposa do suspeito, negou saber quem seria o pai da neta, e quem seria o genitor nas outras gestações. Além disso, a vítima também negou saber quem seria o pai dos filhos. “Parece que o homem exerce uma coação muito grande sobre a esposa e a vítima”, ressalta.

Após os procedimentos de polícia judiciária, realizados na Delegacia em Peçanha, o suspeito foi entregue ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. Mesmo com a prisão do homem, as investigações ainda estão em andamento.