Homem é preso suspeito de estuprar netos da própria companheira

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa quinta-feira (23/3) suspeito de ter estuprado duas crianças, de dois e quatro anos, em Tocantins, na Zona da Mata mineira.

De acordo com a PC, as investigações começaram no início de fevereiro, quando a menina, de quatro anos, contou para os pais sobre o estupro. Imediatamente, eles procuraram a Polícia Civil e fizeram a denúncia.

A criança passou por exames médicos que confirmaram o estupro. Quem também passou por atendimento médico foi o irmão dela, de apenas dois anos. No resultado, também ficou comprovado que ele sofria abuso sexual

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de cometer o crime mora junto com a avó das vítimas. Era na casa do casal que o estupro acontecia. Diante dessas informações, a PC conseguiu finalizar o inquérito e pedir a prisão do rapaz.