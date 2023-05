Homem é preso suspeito de estuprar primo com deficiência e transmitir HIV

Um homem de 34 anos, suspeito de estuprar o primo, com deficiência intelectual, foi preso na última terça-feira (2/5), informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em comunicado nesta quinta-feira (4/5). O crime aconteceu em Pitangui, na região Centro-Oeste de Minas, em 2022. A prisão, porém, foi feita na rodovia estadual MG-423, na divisa com Conceição do Pará.

As investigações do caso começaram neste ano porque o crime só foi descoberto e denunciado pela família do rapaz em abril, pontua a Polícia Civil. "A irmã da vítima procurou a polícia e relatou suas suspeitas de que o primo teria abusado sexualmente do irmão dela e transmitido a ele o vírus da Sífilis e do HIV", explica a instituição policial.

Ainda de acordo com a PCMG, o suspeito teria mantido relações sexuais sem proteção com o primo durante o período em que trabalharam juntos na zona rural de Pitangui. Devido à deficiência da vítima, o investigado poderá ser indiciado por estupro de vulnerável.

O homem ainda teria feito ameaças à irmã do primo – situação que também foi considerada pela Polícia Civil mineira ao representar pelos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, que terminaram acatados pela Justiça.