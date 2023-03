Homem é preso suspeito de mandar raptar o filho de 9 anos

Um homem de 36 anos foi preso nessa quinta-feira (9/3) na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas . Ele é suspeito de mandar raptar e ameaçar o filho de 9 anos.

Shirlei Adriana Caldeira é tia e tem a guarda do menino Arthur Leandro. Ela ligou para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e comunicou o desaparecimento da vítima.

Os familiares informaram aos policiais que suspeitavam de que o pai da criança poderia estar envolvido no sumiço. Eucles Caldeira Abreu não era bem-vindo na residência e também fazia uso de drogas

Amplamente divulgado pelas redes sociais, o fato chamou a atenção de duas mulheres que associaram o rosto de Arthur com o menino que viram na internet. Elas o reconhecerem perdido em um bairro da cidade de Montes Claros. Então, procuraram a polícia.

Segundo os policiais militares, a vítima informou que estava sozinha, pois a tia havia saído para trabalhar. Foi quando um homem entrou na casa e disse que iria levá-lo para passear com a permissão da tia. Ele foi levado em um carro cinza/prata, que circulou durante algumas horas na cidade, e jogado do veículo próximo a um córrego, porém, antes foi agredido e sofreu queimaduras nas pernas com cigarro

Ainda de acordo com a PMMG, durante o deslocamento, a vítima relatou ter ouvido o suspeito conversar com um homem ao telefone que tinha a voz semelhante do seu pai. Essa pessoa é quem dava o direcionamento sobre o que deveria ser feito com ele.

Os militares foram em busca do pai da criança e encontraram Eucler, que tentou fugir, no entanto, foi dada voz de prisão por ter, em tese, concorrido para a prática de crimes contra o próprio filho.

O homem foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Plantão para as devidas providências.