Homem é preso suspeito de matar e beber sangue da vítima em ritual em Minas

Um jovem de 22 anos foi preso nesta segunda-feira (15/5) suspeito de executar a facadas um homem, de 44, durante um ritual de magia negra, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O crime aconteceu durante essa madrugada, no bairro São Bento, em Bom Despacho, região Centro-Oeste do estado. A motivação está relacionada a discussões antigas entre os envolvidos.

O suspeito foi localizado escondido na residência da irmã, no bairro São Vicente. Além da prisão, os policiais apreenderam com ele um celular que pertencia à vítima.

Tragédia em Brumadinho é retratada sob a ótica dos bombeiros em exposição Conforme a PCMG, a vítima, além de ser atingida com golpes de faca, sofreu queimaduras em partes do corpo e teve o crânio esfacelado com uma “pedra de grandes proporções”. Testemunhas relataram às autoridades policiais que o suspeito ingeriu o sangue da vítima após a morte dela.

O delegado Rodrigo Noronha, responsável pelo inquérito policial, conta que, depois da prisão, os policiais foram até o imóvel onde o suspeito vivia com a mãe e encontraram as roupas usadas por ele no dia do crime. Nesse sentido, as peças estavam sujas de sangue, bem como a faca utilizada no assassinato.

“As investigações apontam que o suspeito já havia tentado contra a vida da vítima anteriormente, desferindo golpes com uma foice, o que sugere premeditação, embora esse incidente não tenha sido registrado”, conta o delegado.

Preso em flagrante e antes de ser encaminhado ao sistema prisional, o homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil, em Bom Despacho, e autuado por homicídio triplamente qualificado. As investigações prosseguem.