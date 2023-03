Homem é preso suspeito de ter assassinado a esposa a facadas em Minas

Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta terça-feira (28/3) suspeito de assassinar a esposa com 11 facadas em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço.

De acordo com a Polícia Civil (PCMG), o homem tinha ciúmes excessivos da vítima e teria cometido o feminicídio no domingo (26/3).

A PCMG prendeu o suspeito em Santana do Paraíso, cidade localizada a 28 quilômetros do local do crime.

Outro homem foi preso por violência doméstica

Ainda nesta terça, a Polícia Civil deflagrou a Operação Átria, com o objetivo de prender suspeitos de violência doméstica.

Um dos detidos foi um homem de 33 anos, que teria agredido a ex-namorada em Bom Jesus do Galho, na Região do Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Civil, ele descumpriu uma medida protetiva, além de ter perseguido e agredido a vítima.

Sabendo que estava sendo investigado, o homem fugiu da cidade e passou a morar em Timóteo, a 65 quilômetros do local onde teria cometido o crime.