Homem é suspeito de furtar dez peças de roupa em shopping de BH

Um homem é suspeito de furtar dez peças de roupas no Via Shopping, no Barreiro, na tarde dessa quarta-feira (15/3). No total, o valor das peças roubadas somam R$ 1.049,90.

De acordo com o segurança da loja, depois de conferir as imagens das câmeras do circuito interno do estabelecimento comercial, foi possível ver que o suspeito entrou na loja com uma bolsa preta e, quando saiu, a bolsa estava com um volume maior. O segurança relata que o autor do crime agia de forma suspeita, olhando para os lados como se estivesse procurando por alguém que o observasse.

Para executar o furto, o homem levou as peças de roupa para o provador. O segurança da loja conta que ouviu estalos vindo do provador e, como de praxe, conferiu a cabine quando o suspeito saiu. Dentro do provador estavam os lacres das roupas rompidos, e o suspeito devolveu uma quantidade menor de peças na saída, em relação à quantidade que levou para provar.

Antes de sair da loja Marisa, o suspeito foi abordado pelo segurança. A bolsa do homem foi revistada, e o agente de segurança da loja encontrou um pequeno alicate, usado para romper os lacres das peças, e as roupas, que não foram pagas.