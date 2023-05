Homem é torturado por comprar motores de portão furtados

Três homens, de 19, 20 e 24 anos, foram presos nessa segunda-feira (22/5) suspeitos de sequestrar e torturar um homem, de 35 anos, no Conjunto Habitacional Celso Alves Pedrosa, em Betim, na Grande BH.

Segundo o boletim de ocorrência, a irmã da vítima, de 27 anos, acionou a polícia depois de receber vídeos do irmão sendo torturado pelas redes sociais. Além das imagens, ela recebeu uma chave de Pix e um pedido de R$ 27 mil para liberar a vítima.

Depois de operação policial no bairro, os suspeitos liberaram a vítima, encontrada em casa. Em conversa com a polícia, o homem contou que comprou seis motores de portões no bairro Vila Cristina há algumas semanas e foi obrigado pelo trio a devolver o material por ser produto de furto.

Na manhã de ontem, ele estava caminhando para comprar cigarro quando foi abordado pelo trio, que afirmou precisar falar com ele. A vítima foi levada para a casa de um dos suspeitos, onde passou por sessões de tortura.

Com o material enviado pelo trio para a irmã da vítima, a polícia conseguiu identificar e localizar os suspeitos. Os três foram presos e confessaram o crime.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o trio afirmou que atua na região com o tráfico de drogas e que “não pode permitir roubos na quebrada”. Uma espingarda foi localizada e apreendida.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil em Betim. A vítima foi atendida na UPA Norte.