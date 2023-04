Homem em situação de rua é morto a facadas durante briga

Um homem em situação de rua foi morto a facadas no domingo (16/4), em Lavras, no Centro-Oeste mineiro, durante uma discussão com outro homem. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o suspeito de 45 anos foi preso.

Os policiais receberam uma denúncia sobre o caso e encontraram o homem durante um patrulhamento na região.

Ele estava sozinho e com sangramentos provocados pelos golpes de arma branca. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu.

O motivo da discussão não foi informado. Testemunhas relataram que o suspeito fugiu a pé do local, mas foi encontrado pelos militares.

O suspeito foi levado para a Delegacia da Polícia Civil (PCMG), onde o crime será investigado.