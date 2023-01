Homem enforca a filha de 3 meses e agredi a companheira em Patos de Minas

Um jovem de 22 anos é procurado pela Polícia Militar (PM), depois de agredir a companheira e enforcar a filha de três meses. O fato ocorreu em Patos de Minas na noite de quinta-feira (05.jan.23).

As agressões ocorreram na casa da vítima, no Bairro Afonso Queiroz. Segundo a PM, a jovem contou que entrou em discussão com o companheiro até que, durante a briga, ele começou a agredi-la com socos.

Em seguida, ele também partiu para cima da filha do casal e apertou o pescoço dela. Nesse momento, parentes do casal chegaram à residência, e o jovem fugiu.

Mãe e filha foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia e passam bem. A vítima contou que tinha medida protetiva contra o suspeito, mas que voltou a morar com ele há três meses. Na última terça-feira (3), ele teria impedido a jovem de ir trabalhar, o que motivou a discussão.