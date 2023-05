Homem fica 3 horas em esgoto para resgatar iPhone de R$ 8 mil

Homem pula em vala de esgoto para resgatar celular que custa R$ 6 mil (foto: Twitter/Reprodução)

Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando um homem pulando em uma vala de esgoto para resgatar seu celular que havia caído. O incidente ocorreu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção de muitas pessoas.

O protagonista dessa história é Augusto Figueiredo, um operador de máquinas de Manaus que estava de férias no Rio de Janeiro. Após sair de um festival de rap no Centro de Convenções Riocentro, no sábado (06.mai.23), Augusto decidiu parar urinar ao lado do valão. Foi nesse momento que seu iPhone 12 Pro Max, comprado há apenas dois meses, caiu no esgoto. Sem hesitar, ele pulou na água para resgatar o aparelho.

Logo, uma multidão se formou ao redor e começou a filmar a ação. Nas imagens que circularam nas redes sociais, é possível ver Augusto imerso na água suja, sem camisa e com apenas a cabeça para fora.

Desesperado para encontrar seu celular, Augusto chegou a oferecer uma recompensa de R$ 2.000 para quem o ajudasse. No entanto, apenas um morador de rua o apoiou brevemente. A busca durou três horas, mas no final Augusto conseguiu recuperar o iPhone, que tem um valor de aproximadamente R$ 6.000 no mercado brasileiro.

Em uma entrevista ao jornal “O Globo”, Augusto comentou: “Eu ofereci dinheiro, mas eu já tinha pulado. Havia muitas pessoas no local, muitos filmando, mas eu não imaginava que isso teria tanta repercussão. Eu só queria recuperar meu celular.”

Após encontrar o aparelho, Augusto foi levado de ambulância para um hospital próximo, onde permaneceu por quatro horas. Ele recebeu cinco pontos no pé e foi vacinado contra o tétano.

Em sua entrevista, Augusto afirmou que não se arrepende de sua atitude e ressaltou que o valor do celular não era o mais importante, mas sim as informações de trabalho que estavam armazenadas nele.