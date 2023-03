Homem finge ser policial, furta carro e bate em veículos na fuga em Minas

Um homem se passou por policial para roubar um carro no distrito de Realeza, em Manhuaçu, nesta quarta-feira (8/3).

Após o roubo , ele fugiu do local e da polícia. O suspeito só foi parado depois de bater em três veículos em uma das ruas mais movimentadas de Manhuaçu.

Conforme a PM, o homem fingiu ser um Policial Rodoviário Federal. Ele teria abordado um idoso de 73 anos, e levado o carro dele.

Em alta velocidade, o suspeito tentou fugir do distrito. Foi quando começaram as perseguições. Um bloqueio foi feito próximo ao Trevo do Cafeicultor. O indivíduo não obedeceu à ordem de parada e acabou batendo em três veículos que estavam na avenida Antônio Wellerson.

O homem foi preso em flagrante por furto qualificado, encaminhado para a delegacia, e o carro recuperado.