Homem foge de briga familiar e acaba preso em bueiro; veja o vídeo

Um homem ficou preso em um bueiro na manhã desta quarta-feira (22/2) no centro de Caratinga, no Vale do Rio Doce.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima. Os militares retiraram a tampa do bueiro e visualizaram a vítima, que saiu sozinha do local.

Em conversa com os bombeiros, o homem relatou que, após uma briga familiar onde foi ameaçado por arma de fogo, se jogou em um córrego.

Na tentativa de sair do local, ele acessou uma galeria de águas pluviais, onde teve acesso a um bueiro, mas acabou ficando preso.

Não se sabe o estado de saúde da vítima e se ela precisou de atendimento médico depois de ser resgatada.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.