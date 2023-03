Homem invade padaria e mata próprio primo a tiros

Um homem de 29 anos foi assassinado com cinco tiros dentro de uma padaria no final da tarde dessa quinta-feira (23/3) em Passos, no Sul de Minas. A Polícia Militar (PMMG) conseguiu prender o autor do crime, um rapaz de 22 anos, que confessou o assassinato.

De acordo com a PM, autor e vítima são primos. Há cerca de um mês, eles brigaram. A partir daí, um começou a ameaçar o outro de morte sempre que se encontravam. Em conversa com o dono da padaria, local onde ocorreu o crime, ele disse que a vítima entrou no estabelecimento para fazer compras. Minutos depois, entrou o primo, com uma arma de fogo . Sem qualquer chance de defesa, ele atirou contra a vítima, que morreu no local. Na sequência fugiu. Leia: Homem invade padaria e mata primo no Sul de MG Os policiais fizeram ronda pela região e encontraram o rapaz, que confessou o crime. No entanto, ele não quis responder aos PMs o local em que tinha guardado a arma. Os policiais foram até a casa do pai dele e encontraram munições. Leia: Casal é preso suspeito por assassinato de companheiro de apartamento em BH A Polícia Militar confirmou com todos os familiares que a dupla vinha tendo desentendimentos constantes. Como o primo confessou o crime, ele foi preso e levado para a delegacia. A arma usada no crime ainda não foi encontrada.