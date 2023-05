Homem joga combustível e põe fogo no corpo da mulher

Um homem, de 38 anos, foi preso preventivamente, na sexta-feira (12/5), suspeito da tentativa de feminicídio, em Alfenas, no Sul de Minas Gerais.

Segundo as investigações da Polícia Civil, no dia 6 de maio, o suspeito colocou combustível no corpo da mulher, de 34 anos, e, em seguida, ateou fogo.

Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Alzira Velano, sendo o caso tratado, a princípio, como acidente doméstico.

A vítima está hospitalizada em estado grave, com queimaduras em 70% da superfície corporal, aguardando transferência para unidade hospitalar especializada em Belo Horizonte.

Investigação

As investigações começaram depois que o hospital denunciou que o homem se recusou a permanecer no local, saindo da unidade sem liberação médica.

A partir de então, foram realizados levantamentos periciais e coletados depoimentos de testemunhas que apontam para a ocorrência do crime de tentativa de feminicídio. Dessa forma, a Polícia Civil descartou a versão do homem de um suposto acidente doméstico.

“A partir desses elementos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, que foi concedida pelo Poder Judiciário e executada na sexta-feira, estando o preso à disposição da Justiça”, informou a delegada Rafaela Santos Franco.

As investigações prosseguem e o inquérito policial será concluído e remetido à Justiça em breve.