Homem leva tiro durante briga por pagamento de televisão estragada

Um homem, de 40 anos, levou um tiro durante uma briga por causa do pagamento de uma televisão estragada, nessa quarta-feira (17/5), no Bairro Santa Rita de Cássia, na região do Morro do Papagaio, no Centro-Sul de Belo Horizonte.

A esposa da vítima informou aos militares que o suspeito, de 36 anos, foi até a casa do casal para cobrar R$ 300 de uma venda de uma televisão. A briga começou quando a vítima falou que o aparelho estava estragado.

O suspeito, então, disse que receberia o valor ainda na noite de ontem, foi até em casa, pegou a arma, voltou ao endereço do casal e atirou contra o homem.

A vítima foi socorrida pelos policiais e levada para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Segundo a equipe médica, o homem está estável e o tiro não atingiu nenhum órgão vital.

O suspeito de atirar ainda não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.