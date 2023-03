Homem leva tiro na perna e se refugia em escola de Lagoa Santa

Uma briga entre dois homens interrompeu e cancelou as aulas na Escola Municipal Dona Santinha, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A confusão, por motivos ainda desconhecidos, resultou em um dos envolvidos ferido com um tiro em uma das pernas.

O crime ocorreu na Rua Dolores das Neves, 230, no Bairro Várzea, na manhã desta quarta-feira (1/3).

As crianças estavam chegando à escola quando foram surpreendidas por um homem com a calça suja de sangue invadindo a escola. Houve um corre-corre, com as crianças procurando se esquivar do homem.

Segundo informações da Polícia Militar, uma testemunha contou que dois homens haviam discutido na rua, próximo à escola, quando um deles sacou um revólver e atirou. A vítima, ao ser atingida, saiu correndo.

O autor dos disparos também fugiu. Ele está sendo procurado pela PM.