Homem mata amigo após briga envolvendo pinga

Um homem de 23 anos foi morto a facadas no interior de Patos de Minas , no Alto Paranaíba, nesse domingo (23/4). O autor do crime confessou o assassinato e foi preso. A recusa de um convite para beber uma pinga teria sido uma das causas do homicídio.