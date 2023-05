Homem mata cunhado enquanto irmã tomava banho

Um homem, de 43 anos, foi morto a facadas na noite dessa segunda-feira (1/5), no interior de Indaiabira, no Vale do Jequitinhonha.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima estava em casa quando o cunhado chegou. Os dois já tinham um histórico grande de discussões e, normalmente, não frequentavam o mesmo espaço. BH: Colombiano que matou namorada há 29 anos ficará preso até extradição Quando a mulher da vítima foi para o banheiro tomar banho, os dois começaram a discutir. A vítima pegou uma cadeira e tentou agredir o cunhado, que puxou uma faca e o esfaqueou no estômago. A mulher ouviu o barulho da briga e o marido pedindo ajuda. Segundo a PM, ela saiu correndo do banho, mas quando chegou, encontrou o marido esfaqueado e perdendo muito sangue. Ela ligou para o Samu, mas a vítima acabou morrendo no local. De posse das informações, a Polícia Militar foi até a casa do cunhado, de 41 anos. Ao chegar na residência, que fica na zona rural da cidade e em um local de difícil acesso, os PMs encontraram o homem escondido dentro de um dos cômodos da casa. Segundo a PM, o homem resistiu à prisão e foi necessário o uso de força por parte dos policiais. Depois de detido, o homem confessou o crime. A faca usada no assassinato foi encontrada na residência. O homem foi preso e levado à Delegacia.