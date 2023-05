Homem mata esposa e esfaqueia filha; outra filha de 9 anos viu o crime

Um homem, de 46 anos, matou a esposa, de 38 anos, a facadas na manhã desta quarta-feira (10/5), na residência deles, localizada em Uberaba , no Triângulo Mineiro.

A filha do casal, de 15 anos, segundo a Polícia Militar (PM), tentou proteger a mãe e também foi esfaqueada. Ela foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e não corre risco de morrer.

Outra filha do casal, uma menina 9 anos, também presenciou o crime, mas não foi ferida. Ela foi encaminhada para uma casa de acolhimento por equipe do Conselho Tutelar.

Na casa da família também residia a mãe do suspeito, uma idosa, de 75 anos, que tem problemas de saúde. Ela ficou sob cuidados de uma vizinha.

Corpo da vítima seria incendiado

Ainda segundo informações do registro policial, o suspeito foi preso em flagrante, instantes depois de voltar ao local do crime com um galão de gasolina . Antes disso, ele trancou as filhas e a mãe dentro de um quarto, mas uma das meninas conseguiu fugir e pedir socorro aos vizinhos que acionaram a PM.

O suspeito disse aos militares que a sua intenção seria retornar à residência, tirar a sua mãe e filhas do local e atear fogo no imóvel, com o corpo da mulher dentro de casa.

Relato da filha do casal

A filha do casal, de 15 anos, contou à PM que, antes de ser morta, a mãe dela havia acabado de descobrir uma suposta traição do marido. Então, a vítima teria dito que iria fazer o mesmo com ele. Em seguida, o casal iniciou uma discussão e o homem esfaqueou a mulher.

Segundo relatos de vizinhos à PM, o casal discutia com frequência e uma tragédia dentro da casa da família já era esperada.