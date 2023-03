Homem mata ex-companheiro de sua namorada a facadas

Um homem de 35 anos foi assassinado a facadas na noite dessa quarta-feira (29/3), na Zona Rural de Luminárias, no Sul de Minas. O autor do homicídio, que confessou o crime, disse que agiu por causa de desavenças, já que a vítima era ex-namorado de sua atual companheira.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), os agentes foram chamados após uma confusão em que a vítima foi esfaqueada. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir do local do crime e parou na frente da casa de um vizinho, ensanguentado, pedindo ajuda.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para a UPA de Lavras. No entanto, no trajeto, morreu em decorrência da facada que recebeu na barriga.

Em conversa com testemunhas, elas relataram que a vítima há tempos tinha desentendimento com um homem, de 41 anos, que seria o atual companheiro de sua ex-namorada.

Com essas informações, a Polícia Militar foi até a casa deste homem. Em um primeiro momento, ele negou a autoria do crime e mentiu o nome. Contudo, ao longo da abordagem policial, ele confessou o crime.

Ele disse aos policiais que, durante a noite, encontrou a vítima e começaram a discutir. Ele relatou para os PMs que a vítima estava com uma faca e tentou acertá-lo. Ele conseguiu desarmar o homem e o esfaqueou na barriga. Na sequência, fugiu do local.

Ele confirmou que os dois se estranhavam por causa da mulher . A vítima se relacionou com ela durante anos.

Por causa da briga, o autor se machucou e, por isso, recebeu atendimento médico antes de ser levado para a Delegacia de Lavras, onde foi preso em flagrante.