Homem mata ex grávida no dia do aniversário de 22 anos dela

Uma mulher grávida, de 22 anos, foi assassinada com um disparo de arma de fogo na cabeça em Ipatinga, na Região do Vale do Aço. A vítima caminhava com uma amiga no final da tarde, quando o autor do crime, de 42 anos, se aproximou em um veículo branco, desceu do carro e efetuou um disparo. O crime aconteceu no dia do aniversário da gestante.