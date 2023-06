Homem mata filho de empresário após suposta disputa por mulher

As polícias de Minas Gerais e São Paulo procuram um homem, de 33 anos, suspeito de matar outro, de 29, a tiros. A vítima era filho de um empresário de Pedregulho (SP), durante uma festa em rancho localizado em Sacramento, no Triângulo Mineiro. O crime aconteceu à margem do Rio Grande, nas proximidades da divisa com Rifaina (SP), na madrugada desse sábado (3/6).

Leia também: Suspeito de matar e beber sangue em ritual diz que vítima agrediu mãe dele Segundo informações do registro da Polícia Militar (PM), a motivação pode estar relacionada a uma suposta disputa por uma moça que estava na festa.

Também consta no registro policial que antes do crime houve discussão, seguida de agressão física contra a vítima.

Durante a confusão, ainda conforme o registro da PM, um jovem, de 25 anos, amigo da vítima, foi baleado na perna e levado para atendimento médico em hospital de Rifaina.

O perito criminal recolheu no local do crime quatro cápsulas deflagradas de calibre 9mm e mais dois projéteis do mesmo calibre.