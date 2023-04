Homem mata namorado a facadas durante discussão e é preso

Um crime violento chamou atenção dos moradores do bairro Santo André, em Divinópolis, no começo da manhã desta segunda-feira (3/4). Um homem, de 32 anos, foi assassinado a facadas. Horas depois, o namorado da vítima foi preso, suspeito de ter cometido o crime.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado por vizinhos caído no meio de uma rua do bairro. Ao chegarem no local, os policiais repararam que a vítima sofreu diversos golpes de faca no pescoço.

Após conversarem com alguns moradores do entorno do local em que o corpo foi encontrado, os policiais descobriram que a vítima passou a noite com o casal. Em determinado momento, os dois começaram a discutir dentro da casa em que estavam.

A discussão, segundo os moradores, piorou. O casal deixou a casa e passou a brigar no meio da rua, já de madrugada. No meio da briga, um dos homens puxou uma faca e desferiu vários golpes no pescoço da vítima.

Com essas informações, a PM começou a fazer buscas pelo suspeito. Ele foi encontrado pelos policiais. Na conversa com os agentes, o homem, de 26 anos, não confessou o crime.

Contudo, próximo do local em que o suspeito foi encontrado, os policiais acharam uma faca suja de sangue, suspeita de ter sido usada no crime. Por isso, o homem foi preso e levado para a Delegacia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.