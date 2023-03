Homem morre afogado em cachoeira em Conceição do Mato Dentro

Um homem de 28 anos morreu afogado em uma cachoeira em Conceição do Mato Dentro, Região Central de Minas, na manhã deste domingo (26/3). Os bombeiros foram acionados e estiveram no local com um helicóptero para realizar o trabalho de buscas.

Segundo o Corpo de Bombeiros , o corpo do homem foi localizado sem vida e retirado da água por volta das 15h30, cerca de quatro horas após o acionamento dos militares. Além do uso do helicóptero Arcanjo, mergulhadores foram destacados para o caso.

O caso aconteceu na cachoeira Três Barras, que fica no distrito de mesmo nome, na cidade de Conceição do Mato Dentro. Segundo os bombeiros, o ponto do desaparecimento do banhista tinha, ao menos, sete metros de profundidade.