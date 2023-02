Homem morre ao bater de frente com carreta na MGC-332, em Nazareno

Um grave acidente matou um motorista na manhã desta segunda-feira (27/2), na MGC-332, em Nazareno, região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais.

O homem de 39 anos dirigia um Fiat Uno, que bateu de frente com uma carreta que vinha no sentido contrário. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu tirar o motorista das ferragens.

Com o impacto da batida, o Uno entrou para debaixo da carreta. A lataria ficou destruída na parte do motorista, o que dificultou o resgate.

Foi necessário o uso de um caminhão muck que passava pelo local na hora do acidente para a retirada do carro. A equipe realizou amarrações no veículo e o arrastaram.

Também foi utilizado um equipamento hidráulico desencarcerador para a retirada da vítima.

O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos durante os trabalhos. A Polícia Militar esteve no local e auxiliou no congestionamento.

A Perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou avaliação do caso. Pela força do impacto, ao menos um dos veículos estava em alta velocidade. O corpo foi levado para o serviço funerário responsável.