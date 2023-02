Homem morre com suspeita de dengue hemorrágica no interior de Minas

A Secretaria de Saúde de Teófilo Otoni, na Região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, investiga a morte de um homem de 33 anos com suspeita de dengue grave, também conhecida como dengue hemorrágica, neste domingo (26/2).

Amostras de sangue da vítima foram coletadas e serão investigadas para constatar a causa da morte.