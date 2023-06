Homem morre de febre maculosa em Manhuaçu

Um homem, de 54 anos, morreu vítima de febre maculosa em Manhuaçu, na Zona da Mata. O óbito foi em abril de 2023, mas a infecção só foi confirmada na última quinta-feira (1º/6)

Segundo a Prefeitura de Manhuaçu, o homem era morador do Bairro Nossa Senhora Aparecida e tinha comorbidades, como diabetes, hipertensão e cardiopatia. Antes do óbito, ele relatou ter tido contato com áreas com presença de carrapatos, como o bairro Ponte da Aldeia e Bom Pastor, ambas próximas ao rio.

Logo depois que a morte foi confirmada, a Vigilância em Saúde do município iniciou investigação e foi confirmada a infecção de febre maculosa.

Em nota, a prefeitura de Manhuaçu se solidarizou com a família da vítima.

“A Prefeitura de Manhuaçu ainda informa, que a melhor forma de prevenção é evitar ir em locais que possam ter infestação de carrapatos, e que caso não seja possível, fazer uso de repelente, associado ao uso de roupas compridas e claras, além de equipamentos de proteção, como o uso de botas. Outra forma de prevenção é a capina e limpeza de pastos e lotes”.

A doença

A febre maculosa é uma doença possivelmente fatal que costuma ser causada pela picada de carrapato-estrela, infectado com bactérias da família Rickettsia. Os sintomas são dor de cabeça, dor no corpo, febres com calafrios e pontinhos avermelhados nas mãos e pés.

O carrapato-estrela pode ser encontrado em animais como bois, cavalos, cães, aves domésticas, gambás, coelhos e especialmente, na capivara.

A febre maculosa tem cura. Ao sentir os primeiros sintomas, como febre alta, dores de cabeça, dor no corpo intensa e cansaço, procure atendimento médico o mais rápido possível.