Homem morre de frio em fazenda de Minas

No momento em que foi localizado, ele estava somente de cueca, deitado com a barriga para cima, ainda com sinais vitais, mas com um quadro de hipotermia e de parada cardiorrespiratória. As informações são do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu), repassadas ao registro da Polícia Militar (PM).

Foram realizados várias tentativas de reanimação, porém, pouco tempo depois, o óbito foi constatado pela equipe do Samu.

Também consta no registro policial que a vítima, natural de Poção de Pedras (MA), foi localizada por um homem que realizava ronda na fazenda.

Ainda conforme a PM de Patrocínio, o homem era uma pessoa que vivia em situação de rua e não tinha familiares na cidade.

De acordo com informações da equipe de perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), não foram encontrados sinais de violência na vítima.

Após os trabalhos de praxe da perícia, o corpo do homem foi encaminhado para Perdizes, cidade a cerca de 60 km de Patrocínio, onde ele possui parentes.

Manhã mais fria do ano

Com 7,8 °C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Patrocínio registrou a manhã mais fria do ano na segunda-feira (22/5). O recorde aconteceu entre às 5h e 6h, ainda conforme o Inmet.