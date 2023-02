Homem morre dentro de ônibus em rodoviária de Juiz de Fora

Um homem, de 36 anos, morreu após sofrer um infarto enquanto estava em um ônibus que fazia a viagem de Macaé (RJ) para Belo Horizonte (MG), na noite dessa sexta-feira (24).

O passageiro começou a sentir mal durante o trajeto, e o motorista estacionou o ônibus no Terminal Rodoviário Miguel Mansur, em Juiz de Fora. No local, o Samu foi acionado e fez os primeiros socorros. No entanto, o homem não resistiu.

Imagens obtidas pela reportagem do Estado de Minas mostram a ambulância fazendo o atendimento à vítima. Ele viajava acompanhado da esposa e do filho bebê.

“Chegando à rodoviária de Juiz de Fora, o motorista do ônibus buscou ajuda de bombeiros civis, que prestassem os primeiros socorros. Em virtude do peso do passageiro, foram necessários sete bombeiros, e uma maca especial, para fazer a retirada do corpo do ônibus”, divulgou em nota a empresa que administra a rodoviária de Juiz de Fora.

Já a empresa de ônibus, que fazia a linha Macaé-Belo Horizonte, também se posicionou sobre o ocorrido. “O passageiro era muito obeso e, durante o trajeto, teve um mal súbito. O motorista da empresa prontamente procedeu com a parada do veículo na Rodoviária de Juiz de Fora, onde foi prestado o serviço de atendimento de emergência pelo SAMU. Infelizmente, após 15 minutos de manobras, o passageiro veio à óbito vítima de um infarto fulminante”, informou a empresa.

Segundo a apuração da reportagem, enquanto a vítima recebia o atendimento médico, os demais passageiros foram realocados em outro veículo e seguiram viagem rumo à capital mineira.