Homem morre e outro é baleado durante discussão em porta de bar

Um homem, de 32 anos, morreu e outro, de 29, ficou ferido durante uma briga na porta de um bar no bairro Floramar, Região Norte de Belo Horizonte, na noite desse domingo (14/5).

Segundo a Polícia Militar, as duas vítimas estavam na frente do estabelecimento com um terceiro colega quando começaram a discutir com um quarto homem, que estava dentro de um carro.

Em determinado momento, a briga acabou e o trio saiu em direção a entrada de um aglomerado da região e encontraram novamente o quarto homem. A discussão continuou e Maxwell Alves, de 32 anos, entrou em luta corporal com o suspeito, que sacou a arma e atirou.

Maxwell morreu no local da briga. Outra vítima, de 29 anos, foi baleada na panturrilha direita e socorrida para o Hospital Risoleta Neves. O terceiro colega conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

O suspeito de atirar contra o trio, que estava dentro do carro, também não foi encontrado pela polícia.

Ainda de acordo com a PM, Maxwell saiu recentemente da penitenciária e tem passagens por furto, roubo e lesão corporal. O homem baleado e socorrido também deixou o sistema prisional recentemente e tem passagens por furto, roubo e ameaça.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e o rabecão encaminhou o corpo de Maxwell para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado.