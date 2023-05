Homem morre e três pessoas ficam gravemente feridas em acidente na MG-050

Um homem morreu e três pessoas ficaram gravemente feridas nesta terça-feira (16/5) após o carro no qual todos estavam capotar na MG-050, na cidade de Formiga, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Acionado às 15h15, o Corpo de Bombeiros foi informado que o acidente aconteceu na entrada da capela de Santa Rita, na altura do km 196 da rodovia.

Homem é condenado por matar suposto chefe do tráfico em BH Segundo os militares, duas mulheres e um homem foram socorridos em estado grave e levados para a Santa Casa de Formiga. Outro ocupante recusou atendimento médico. A corporação não disse se ele teve ferimentos.

Além da viatura de resgate da corporação, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) auxiliou no transporte das vítimas.

A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local, ficando responsável pela ocorrência de trânsito.

Já a Polícia Civil realizou os trabalhos periciais de praxe e liberou o corpo, que foi conduzido pelo serviço funerário ao Instituto Médico-Legal (IML).

Por fim, os militares do Corpo de Bombeiros realizaram a limpeza da pista para a liberação do trânsito.

Ainda não há informações sobre as idades das vítimas e um possível grau de parentesco entre elas. As causas do acidente serão apuradas.