Homem morre eletrocutado em obra de estádio de futebol em Ituiutaba

Homem de 39 anos morreu eletrocutado no estádio de futebol

Ituiutaba, MG. Na manhã desta segunda-feira (17Fev25), por volta das 11h30, um homem de 39 anos morreu eletrocutado enquanto prestava serviços elétricos na obra do Estádio Municipal de Ituiutaba. O estaádio fica na Avenida Professor José Vieira de Mendonça, próximo ao Parque de Exposições JK.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima realizava reparos em uma extensão quando sofreu uma descarga elétrica. Outros funcionários ouviram seus gritos e correram para auxiliá-lo, mas ele ainda estava em contato com a fiação energizada, impossibilitando o resgate imediato.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, ao chegar ao local, constatou o óbito da vítima. Os bombeiros também seguiram ao local.

A Polícia Militar esteve no estádio para garantir a segurança da cena até a chegada da perícia técnica, que posteriormente liberou o corpo para o serviço funerário.

A Polícia Civil irá conduzir uma investigação para apurar as condições de trabalho e as causas do acidente.