Homem morre em capotamento de caminhão na BR-251

Um homem morreu e outro ficou ferido em um capotamento de caminhão na BR-251, zona rural de Fruta de Leite, Região Norte de Minas, na madrugada desta quarta-feira (31/5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na altura do km 345. O caminhão-baú, que transportava produtos diversos, seguia sentido Salinas quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo tombou à margem da rodovia.

Um dos ocupantes do caminhão, de 61 anos, foi encontrado fora do veículo. Ele foi conduzido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Municipal de Salinas.

O outro ocupante do veículo, de 59 anos, morreu ainda no local do acidente.

A guarnição de bombeiros também realizou a sinalização do trânsito que seguia lento nos dois sentidos, além da prevenção contra incêndio e acidentes no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apoiou as equipes na ocorrência e controle do tráfego.

A perícia técnica compareceu no local e ficou responsável pelo corpo da vítima.