Homem morre soterrado em obra da prefeitura de Itabirito

Na tarde desta quarta-feira (26.abr.23), um trabalhador de 26 anos morreu após ser soterrado enquanto trabalhava em uma obra da Prefeitura de Itabirito. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate conseguiu retirá-lo da vala em que estava, mas infelizmente ele já havia falecido.

Segundo relato de uma testemunha, o trabalhador havia entrado na vala, que tinha 2,5 metros de profundidade, para verificar um problema na parede. Ao bater com uma enxada, a parede cedeu e ele tentou fugir, mas acabou sendo soterrado.

A Prefeitura de Itabirito divulgou que o trabalhador era um funcionário de uma empresa subcontratada para realizar serviços para a vencedora da licitação da obra de drenagem paralela à Rua Belo Horizonte, no bairro Lourdes.

No momento do acidente, ainda de acordo com a nota da prefeitura, o jovem utilizava Equipamento de Proteção Individual (EPI).

A perícia da Polícia Civil foi ao local.