Homem morre um dia antes do aniversário ao ser atingido por caçamba

Um dia antes de completar mais um ano de vida, um homem, de 66 anos, morreu em Monte Carmelo , no Alto Paranaíba, ao ser esmagado pela caçamba do caminhão. O acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira (18/5).

De acordo com a Polícia Militar (PM) de Monte Carmelo, José Barbosa foi atingido, por motivos desconhecidos, pela caçamba no momento em que realizava suas atividades de trabalho.A morte da vítima foi constatada por médico do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) no local da ocorrência. Quando o médico chegou ao local, a vítima já estava sem sinais vitais.