Homem para ônibus no Barreiro, ataca PM e é baleado

Na manhã desta quinta-feira (13/4), na região do Barreiro, em Belo Horizonte, um homem parou em frente a um ônibus e se recusou a sair. De acordo com o tenente Paulo, do 41° batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, o suspeito estava sob efeito de drogas e bebidas alcoólicas.

O homem abordou o veículo e falava frases desconexas com agressividade. Em seguida, entrou no ônibus, causando pânico entre os passageiros e o motorista. Em desespero, as pessoas que estavam no transporte público fugiram e acionaram os policiais.

Quando os policiais chegaram, tentaram realizar uma busca pessoal para averiguar se o homem portava alguma arma. Diante da aproximação, o suspeito partiu para cima dos agentes, tentando pegar a arma de fogo na cintura de um dos policiais.

Para frear o homem agressivo, os agentes usaram a arma de choque duas vezes, mas não fo suficiente. Com a resistência do suspeito, os militares efetuaram um disparo na perna direita dele, agindo em legítima defesa.

O homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Barreiro e depois encaminhado para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da capital mineira. Os médicos que realizaram o atendimento falaram que o paciente não apresenta risco de morte.