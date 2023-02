Homem preso sob suspeita de estuprar jovem dentro de ônibus

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na Rodoviária de Uberaba (Triângulo Mineiro), no final da madrugada desta terça-feira (14/2), sob suspeita de estuprar uma jovem, de 22 anos, dentro de um ônibus interestadual.

Segundo informações do boletim de ocorrência da PM, a mulher , aos prantos e muito nervosa, procurou primeiro o motorista do ônibus e disse que acordou com o suspeito, que estava sentado ao lado de sua poltrona, passando as mãos em seus seios, nádegas e vagina

Ela, que viajava do lado da janela, contou também que ficou assustada e tentou afastar o homem, mas ele teria segurado o braço dela com força e tentado levar a sua mão até o pênis dele, que estava exposto.

Nesse momento, ainda conforme o seu relato à PM, o ônibus estava na rodovia e a ela escreveu “me ajude ” na tela do celular para mostrar para os passageiros da poltrona a de trás. Porém, eles estavam dormindo.

Então, após cerca de 15 minutos, o ônibus parou na Rodoviária de Uberaba, onde a jovem contou o suposto crime ao motorista, que acionou a PM.

A jovem havia embarcado no ônibus em São Paulo, capital, com destino a Uberlândia, onde reside.

Suspeito nega o crime

De acordo com relato do suspeito à PM, que embarcou no ônibus em Osasco (SP), durante a viagem, a jovem invadiu o espaço dele na poltrona, encostando o corpo nele. Desta forma, o suspeito disse que acreditou que ela queria alguma "bagunça" com ele.

O suspeito disse também que forçou sua perna contra as nádegas da jovem para fazê-la voltar à poltrona dela, por cerca de três vezes, e que não forçou o braço dela em direção ao seu pênis.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba para as próximas providências.