Homem procurado por homicídio é preso em academia

Procurado desde abril de 2022, o suspeito de matar um homem que estava acompanhado da filha em Patos de Minas foi preso na cidade de Paracatu , no interior do estado, nesse fim de semana. Ele estava em uma academia quando foi detido.

Uma denúncia feita à Polícia Militar (PMMG) levou uma equipe até a academia no Bairro Jóquei Clube na cidade do Noroeste de Minas Gerais. Ele era frequentador do estabelecimento e foi reconhecido, depois acabou preso.

O homem é o principal suspeito de matar Tiago Francisco Pereira, de 26 anos, baleado na frente da filha em 30 de abril de 2022.

Ele já tinha sido indiciado pela Polícia Civil de Patos de Minas, através da Delegacia de Homicídios, e havia um mandado de prisão contra o investigado.

No dia do crime, a vítima ia para a casa da namorada em Patos de Minas com a filha, de 9 anos à epóca. Assim que parou a moto em que estava, foi surpreendido pelo atirador. Tiago foi baleado quatro vezes e morreu no local.

Segundo as investigações, os dois homens tinham uma desavença. Tiago teria tentado matar o atirador dias antes de ser assassinado.