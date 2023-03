Homem que abusou de sobrinha é preso suspeito de estuprar as filhas em MG

Um homem, de 41 anos, suspeito de estuprar as filhas de 13 e 14 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (17/3) em Nova Serrana, região Centro-Oeste do estado, pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), ao se apresentar à delegacia. Conforme as autoridades, ele já tem passagem pela polícia por ter abusado de uma sobrinha.

A investigação começou em 13 de março, quando a mãe das adolescentes registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar. A mulher contou na ocasião que notou “mudanças no comportamento da filha” de 14 anos, que, ao ser questionada, revelou que era abusada com frequência pelo pai desde os 7 anos. A outra filha também confirmou que sofria abusos do pai. Juíza pede cela reservada para mulher que matou a filha e a mãe

Logo, diante da denúncia, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito. “Ele estava foragido desde o último dia 13 e se apresentou à delegacia hoje, acompanhado de seu advogado . Questionado sobre os fatos, o investigado exerceu seu direito de permanecer em silêncio”, conta o delegado do caso, Wagner de Souza Lino.

“O homem, que já possui registros policiais por estupro de vulnerável, por ter abusado sexualmente de uma sobrinha no ano de 2019, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça”, finaliza.

As investigações, a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Nova Serrana, prosseguem.