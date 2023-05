Homem que abusou do sobrinho de 11 anos no Ceará é preso em BH

O trabalho conjunto entre a Polícias Civil de Minas Gerais e do Ceará resultou na prisão, em Belo Horizonte. de um homem de 32 anos, suspeito de estuprar o sobrinho, de 11, naquele estado. O suspeito estava foragido desde dezembro de 2020, quando teve o mandado de prisão emitido pela justiça cearense.

A prisão ocorreu no Bairro Tirol, na Região do Barreiro. Segundo o delegado Guilherme Catão, assim que foi acionada pela Polícia Civil do Ceará, o Setor de Inteligência da PCMG foi acionado, levantando informações do possível paradeiro do foragido. As informações foram repassadas à equipe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Bairro Tirol.

O delegado exlicou que o suspeito responde pelo crime de estupro de vulnerável cometido no estado do Ceará e há informações de que ele poderia ter abusado sexualmente também da irmã da vítima. “Por ele ter permanecido todo esse tempo em Minas Gerais como procurado, vamos apurar também se ele teve envolvimento em outros crimes sexuais contra crianças ou adolescentes.”

A prisão é parte dos esforços conjuntos que integram a campanha Maio Laranja, de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil. “É um alerta à população”, diz o delegado Catão.

“Não há um perfil do abusador, uma vez que quase sempre são pessoas do convívio familiar ou ambiente social da vítima. Por isso, devemos nos ater ao bem-estar das crianças e dos adolescentes; estarmos atentos a qualquer sinal de mudança de comportamento ou lesões físicas que surjam inesperadamente. Daí a grande importância de uma rede de proteção que envolva a família, colegas, amigos, escola”, diz ele.