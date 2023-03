Homem que agrediu a mãe idosa e tentou expulsá-la de casa é preso em Minas

Um homem de 24 anos, suspeito de agredir a própria mãe, de 68, foi preso nessa segunda-feira (20/3) em Pompéu, região Centro-Oeste de Minas Gerais, após descumprir uma medida protetiva, informou a Polícia Civil nesta terça-feira (21/3). Conforme as autoridades, ele ainda tentou expulsar a mãe da própria casa.

Juíza pede cela reservada para mulher que matou a filha e a mãe A investigação começou na última sexta-feira (17/3), quando a vítima foi agredida pelo filho. Na ocasião, a polícia instaurou inquérito e representou à Justiça por medidas de proteção em caráter de urgência. Com isso, o investigado não poderia ter qualquer contato com a mãe, mas descumpriu a decisão da Justiça no dia seguinte.

“O investigado invadiu a casa da mãe no sábado e no domingo, momento em que a agrediu e a ameaçou, afirmando que ela deveria deixar a casa até o fim da semana para ele vender o imóvel e ficar com o dinheiro”, detalhou a delegada do caso, Letícia Müller, pontuando que a idosa foi alvo de “sucessivas agressões”.

Ao ser preso, a polícia encontrou com o homem o celular da mãe, que havia sido furtado no fim de semana. Ele foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.