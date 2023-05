Homem que agrediu idosa é morto com 15 tiros

Um homem de 40 anos foi morto a tiros no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares, na Região do Rio Doce, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a vítima se envolveu, nos últimos dias, em uma discussão com uma idosa. Inclusive, em um desses casos, a vítima chegou a agredir a idosa com pauladas. O caso chegou ao conhecimento da polícia e um boletim de ocorrência foi aberto contra o homem.

Por causa dessa agressão, o neto da idosa, de 19 anos, passou a ameaçar o homem de morte. Segundo a Polícia Militar, na noite desse domingo (21/5) o homem descia uma escadaria do bairro, quando encontrou com o suspeito.

Segundo testemunhas, diversos disparos foram ouvidos. Quando a Polícia Militar chegou, os policiais constataram que a vítima foi assassinada com 15 tiros em diversas partes do corpo.

Na sequência, a Polícia Militar começou a buscar pelo suspeito. No entanto, até agora ele não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.