Homem que arrancou orelha de enteado e agrediu ex-mulher é preso

Um homem de 36 anos procurado desde 2021 pela Polícia Civil (PCMG) por agressão à ex- mulher e ao enteado menor de idade, foi preso na segunda-feira (22/5), em Curvelo, na Região Central de Minas.

Segundo a polícia, ele arrancou uma das orelhas do menino, que tinha quatro anos de idade na época do crime. As agressões aconteceram no município de Várzea da Palma, na mesma região em que ele foi preso.

O caso repercutiu na cidade e, por medo de represália, o homem fugiu. Ele foi encontrado em Curvelo, distante 140 quilômetros de Várzea da Palma, onde estava morando.

Após cumprimento da ordem de prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.