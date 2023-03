Homem que atraía mulheres pelas redes para cometer estupros é investigado

Um homem, de 41 anos, que se passa por religioso para seduzir e estuprar mulheres, além de furtá-las, está sendo investigado pela Polícia Civil. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na última terça-feira, quando os policiais estiveram na residência do suspeito, no Bairro Nova Esperança, Região Norte de Belo Horizonte. No imóvel, foi apreendido um aparelho celular,encaminhado para perícia.

As investigações estão a cargo da Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual e tiveram início em agosto de 2022 a partir de denúncias feitas por duas vítimas. Segundo as mulheres, o suspeito atraía e escolhia suas vítimas por meio de um grupo em rede social denominado “namoro gospel”.

“Ele se identifica nas redes sociais se dispondo para relacionamento gospel, fazendo contato com mulheres que buscavam a mesma religião e praticava os crimes de importunação sexual e estupro”, diz a delegada Renata Ribeiro, titular da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância (Demid).

Leia também: Cirurgião plástico é indiciado por violação sexual mediante fraude

Ela explicou que solicitou o mandado na esperança de localizar o aparelho celular furtado de uma das vítimas e identificar o modo como o suspeito atuava para praticar o crime sexual. O aparelho foi encaminhado para a perícia.