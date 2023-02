Homem que consertava ônibus morre esmagado

Um homem, de 33 anos, morreu esmagado por um ônibus na tarde dessa segunda-feira (28/2), no bairro São Judas Tadeu, em Montes Claros, na Região Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a chamada foi para resgatar a vítima presa debaixo de um ônibus.

Os bombeiros levantaram o veículo com ferramentas hidráulicas e retiraram o corpo do homem, que já estava sem sinais vitais.

O médico do Samu confirmou a morte da vítima no local do acidente.

Familiares do homem contaram aos militares que ele estava fazendo manutenção na parte de baixo do veículo quando o ônibus desceu e o esmagou.

Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima era proprietária do ônibus e trabalhava como produtor musical e tecladista de uma banda da região.